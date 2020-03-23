Тбилиси, , 13:40 — REGNUM

Ситуация в Марнеульском и Болнисском муниципалитетах в настоящее время находится под контролем и считается удовлетворительной, сообщил на брифинге 23 марта пресс-спикер премьер-министра Грузии Ираклий Чиковани.

По его словам, ситуация в этих двух муниципалитетах, где накануне был объявлен режим жесткого карантина, рассматривалась на заседании межведомственного координационного совета по превенции коронавируса под руководством премьер-министра Грузии 23 марта, где был принят ряд дополнительных решений и ограничительных мероприятий.

«Вы знаете, что подразделения МВД и министерства обороны контролируют соблюдение режима карантина в обоих муниципалитетах. Мы бы не прибегли к такой мере, если бы не возникшая в этих муниципалитетах экстраординарная ситуация. В этих условиях продолжат функционировать только объекты, которые критически необходимы для обеспечения основных нужд населения. Министерствам экономики и сельского хозяйства поручено взять под свою ответственность полное обеспечение этих муниципалитетов, и в ближайшее время им будет поставлено все необходимое», — сообщил Чиковани.

Министерствам экономики и сельского хозяйства также поручено составление списка тех предприятий, которые должны продолжить работу и в условиях карантина, но соответствующие органы будут следить за тем, чтобы работа велась строго по определенным протоколом правилам с соблюдением установленных правительством специальных регуляций.

Минздраву и местным муниципалитетам также поручено полное информирование населения и изучение эпидситуации на местах с целью своевременного выявления возможных случаев инфицирования.

Причиной таких мер стало выявление у жительницы Марнеули коронавируса, причем путь ее заражения эпидемиологи установить не могут, поэтому данный факт считается уже фактом внутренней передачи. До определения ее диагноза женщина несколько дней лечилась от пневмонии в Марнеульской клинике «Джеогоспиталь», которая переведена на карантин. Кроме того, до проявления признаков заболевания она успела пообщаться с десятками односельчан и жителей соседнего муниципалитета, что и стало причиной введения в Марнеули и Болники жесткого карантина.

По последним данным с официального правительственного сайта по борьбе с коронавирусом https://stopcov.ge/, в Грузии подтверждено 54 случая коронавируса, 3320 граждан помещены в карантин, а 235 находятся в стационарах. Выздоровевшими объявлены 5 человек.