Москва, , 13:34 — REGNUM Летальность COVID-19, отношение числа умерших к заражённым, достигает 4%. Об этом 23 марта заявил президент национального проекта «Здоровье нации», доктор медицинских наук Дмитрий Еделев на телеканале «Россия 24».

«Эта инфекция опасна, и шапкозакидательства здесь быть не может. Более того, эта инфекция достаточно смертоносная. До 4% умирающих — это хороший процент. Хочу сказать, что сезонный грипп, если это всё-таки оказывается достойная медицинская помощь, то это 0,1%. Опасность этой инфекции в сорок раз выше гриппа. То, что она менее инфекционна — да. Что менее передаётся — да. Но смертоносней — это факт. Сегодня говорить о том, что шапками закидаем, нельзя», — заявил Еделев.

Он напомнил, что COVID-19 официально признан особо опасным вирусом как в России, так и в Китае и в ряде европейских стран.