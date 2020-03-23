Новосибирск, , 13:31 — REGNUM Ветерану Великой Отечественной войны из Новосибирской области Алексею Георгиевичу Щербакову исполнилось 102 года.

Ветерану Великой Отечественной войны Алексею Георгиевичу Щербакову исполнилось 102 года Zsnso.ru

«Он не перестаёт меня удивлять своей неуёмной энергией, — рассказал депутат Законодательного собрания региона Евгений Смышляев. — При встрече пожаловался, сдал мол, месяц как приходится с помощником на улицу выходить, хотя раньше бегал в магазин и гулял один».

Алексей Щербаков родился в 1918 году в Томской области в многодетной семье. Он окончил шесть классов школы и фабрично-заводское училище. Работал на судоверфи токарем.

В армию его призвали в 1938 году. Алексей Георгиевич служил на Дальнем Востоке, где его и застала война.

Четыре года охранял границу СССР. В 1946-м перевели в Казахстан, затем в Таджикистан.

В 1968 году Алексей Щербаков демобилизовался в звании майора. Переехал в Новосибирск, где работал начальником отдела кадров шоколадной фабрики, охотоведом.