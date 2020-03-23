Москва, , 13:20 — REGNUM Единственным эффективным лекарством против коронавируса на данный момент является ограничение социальных контактов. Об этом 23 марта заявила директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Ситуация сегодня — это, по сути, необъявленная нам война вируса человечеству. А может быть, пока не война, а разведка боем. Вирусы появились раньше, чем жизнь на Земле, и они время от времени устраивают такие военные действия», — заявила Попович.

По её словам, у человечества нет никаких средств борьбы с коронавирусом, кроме разобщенности, временной социальной изоляции. Другого лекарства пока нет, уверена специалист.

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