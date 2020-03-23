Джакарта, , 13:12 — REGNUM Представитель правительства Индонезии по вопросу о борьбе с коронавирусом Ахмад Юрианто заявил, что «социальное дистанцирование» будет эффективной мерой для предотвращения распространения коронавируса, сообщает Antara.

«Мы должны провести социальное дистанцирование. Мы надеемся, что сообщество будет напоминать об этом друг другу и контролировать друг друга», — отметил Ахмад Юрианто на пресс-конференции в Джакарте.

По его словам, если появляются симптомы, связанные с COVID-19, то первый шаг — не паниковать и поддерживать безопасную социальную дистанцию, а затем немедленно обратиться в ближайшее медицинское учреждение.

Как сообщало ИА REGNUM, архиепархия Семаранга продлила период работы онлайн до конца апреля 2020 года из-за коронавируса.

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