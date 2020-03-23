Москва, , 13:06 — REGNUM В Абхазии и Южной Осетии пока что нет случаев заражения коронавирусом, наиболее тяжелая ситуация — в Армении. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 марта, об этом сообщил замглавы Минздрава Дмитрий Костенников в ходе заседания комитета Совфеда по международным делам.

«По нашим соседям, если говорить по Абхазии и Южной Осетии, у нас нет данных, что там кто-то заболел коронавирусом», — сказал Костенников.

В свою очередь замглавы департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минздрава Дарья Шимановская рассказала о том, что «коронавирус есть везде».

«На прошлой неделе мы проводили в режиме видео-конференцсвязи заседание с коллегами из СНГ по вопросу мер, принимаемых по вопросу нераспространения коронавируса. Фактически есть везде. Я бы сказала, что по данным, представленным коллегами из других государств, самая тревожная ситуация по эпидемии в Армении, скорее всего это связано с большой мобильностью населения. Армянские коллеги жалуются на большую напряженность в работе медицинского персонала, других проблем они не обозначают», — сказала представитель Минздрава.

Также она выделила Узбекистан.

«Есть и в Узбекистане. Конечно, по сравнению с европейскими странами эти цифры незначительные, но везде подтвержденные, зафиксированные случаи есть, и их количество сейчас увеличивается», — сказала Шимановская.

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