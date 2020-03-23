Москва, , 12:59 — REGNUM Страны СНГ обращаются к России за помощью по борьбе с коронавирусом. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 марта, об этом сообщил замглавы Минздрава Дмитрий Костенников в ходе заседания комитета Совфеда по международным делам.

«Выясняется объём необходимой помощи, и по части позиций ответственен Минпромторг, по части — Роспотребнадор», — заявил Костенников.

При этом, по его словам, в Абхазии и Южной Осетии пока нет зафикисированных случаев заражения коронавирусом.