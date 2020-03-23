Тбилиси, , 13:04 — REGNUM Ограничения на внутренние перевозки будут введены в Грузии для предотвращения распространения коронавируса внутри страны. Об этом 23 марта объявил пресс-спикер премьер-министра Грузии Ираклий Чиковани после завершения совещания межведомственного координационного совета.

Чиновник рассказал, что новые ограничения вводятся из-за того, что в стране зафиксирован случай внутреннего распространения коронавирусной инфекции.

«Ограничиваем весь междугородний транспорт, в том числе пассажирские перевозки поездами, и это ограничение начнет действовать в конце дня», — сказал Чиковани журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Грузии предположили, что жительница грузинского города Марнеули, заболевшая COVID-19, заразилась на массовом мероприятии, на которое также приехали жители соседнего города Болниси. С 23 марта в обоих муниципалитетах был введен строгий карантин.

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