Рим, , 12:57 — REGNUM Италию ожидают «тяжелые недели», потому что самая острая стадия эпидемии коронавируса еще не достигнута, и число зараженных будет увеличиваться, заявил в интервью La Stampa в понедельник, 23 марта, премьер-министр Джузеппе Конте.

В то же время, по его словам, в эти же дни станет заметным эффект от принимаемых властями разных уровней мер, а эффективность противодействия эпидемии будет во многом зависеть от «ответственного поведения» каждого гражданина.

Как сообщалось ранее, 22 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о приостановке работы всех предприятий страны, кроме стратегических, а также всех учреждений торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов.

Ранее власти запретили гражданам перемещаться по территории страны (кроме случаев крайней необходимости), отменили все массовые мероприятия, включая митинги, религиозные службы с участием мирян и матчи футбольного чемпионата, закрыли школы и вузы. Прекращена работа всех развлекательных центров и заведений общественного питания. Гражданам рекомендовано снизить до минимума все необязательные контакты. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта.

По данным на 22 марта, от коронавируса в Италии умерли 5476 человек, количество жертв за сутки выросло на 651. Всего коронавирусом заражены 59 138 человек, на 4000 больше, чем днем ранее.