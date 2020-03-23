Нур-Султан, , 12:53 — REGNUM Премию в размере одного должностного оклада в Казахстане выплатят врачам, полицейским и другим специалистам, которые выполняют свой долг в борьбе с коронавирусом. Об этом 23 марта заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на заседании госкомиссии по чрезвычайному положению, сообщили в пресс-службе главы государства.

Правительство и региональные власти выделят дополнительные средства на выплату премий специалистам, задействованным в мероприятиях по борьбе с коронавирусом. Токаев также передал слова благодарности всем работника, которые перешли на усиленный режим работы в связи с чрезвычайным положением.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта в Нур-Султане прошло заседание государственной комиссии по чрезвычайному положению. Общий размер антикризисного пакета составит $10 млрд.