Москва, 23 марта 2020, 12:53 — REGNUM В борьбе с коронавирусом недопустимы ни чрезмерно жёсткие методы, ни равнодушное попустительство. Об этом 23 марта в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Пирогова Владимир Никифоров.
И вся итальянская система, как пояснил Никифоров, рассчитанная на совсем другие масштабы, коллапсировала.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Италия находится на первом месте среди стран мира по количеству умерших от коронавируса людей. Так, на сегодняшний день, 23 марта, по данным департамента гражданской защиты, общее число инфицированных достигло 59 138, а число смертей — 5476.