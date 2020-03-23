Москва, , 12:53 — REGNUM В борьбе с коронавирусом недопустимы ни чрезмерно жёсткие методы, ни равнодушное попустительство. Об этом 23 марта в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Пирогова Владимир Никифоров.

«Нельзя весь мир превратить в концентрационный лагерь. Но и наплевательские меры тоже недопустимы, — сказал врач. — А золотая середина — это мы с вами на сегодняшний день. Мы спокойно подготовились. Заранее. У нас, к счастью, было время. Койки готовы, врачи готовы. А вот Италия — это пример того, как не надо было делать. Но тут стечение обстоятельств. Спокойная, тихая и сонная страна. Инфекция отродясь там не заводилась. Эпидемиологический паспорт чистый. Врачи привыкли работать в плановом и спокойном ритмичном стиле. И вдруг ба-бах — вместо двух больных 122».

И вся итальянская система, как пояснил Никифоров, рассчитанная на совсем другие масштабы, коллапсировала.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Италия находится на первом месте среди стран мира по количеству умерших от коронавируса людей. Так, на сегодняшний день, 23 марта, по данным департамента гражданской защиты, общее число инфицированных достигло 59 138, а число смертей — 5476.