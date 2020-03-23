Новокузнецк, Кемеровская область, , 12:48 — REGNUM В Новокузнецке мужчина нарушил режим самоизоляции, где пребывал из-за коронавируса.

«В пятницу, 20 марта, мужчина вернулся с отдыха в Таиланде, и в аэропорту «Спиченково» его предупредили о необходимости провести 14 дней на домашнем карантине в режиме самоизоляции, — пишет областная газета «Кузбасс». — Однако в минувшие выходные он сходил в магазин, где его увидели, сфотографировали и выложили снимки в социальную сеть».

Полицейские установили личность мужчины. Информация передана в территориальное подразделение Роспотребнадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов заявил, что горожане стали нарушать режимы и недобросовестно выполняют рекомендации по нераспространению коронавируса.

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