Саранск, , 12:48 — REGNUM В Мордовии по состоянию на утро 23 марта с подозрением на коронавирус госпитализированы 15 человек. Об этом сообщает минздрав республики в социальной сети.

Состояние госпитализированных медики оценивают как «ближе к удовлетворительному».

В режиме самоизоляции по месту жительства на территории региона наблюдается 261 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, до настоящего момента в регионе не зарегистрировано ни одного случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Между тем, по последним данным, число госпитализированных в регионах Приволжского федерального округа граждан с подтверждённым диагнозом «коронавирус» составляет 39 человек, один пациент был ранее выписан в Нижнем Новгороде.

Также ни одного заражённого не выявлено в Марий Эл и Башкирии.