Тбилиси, , 12:51 — REGNUM Новые правила пользования такси ввели в Тбилиси, чтобы уменьшить риск распространения коронавируса. Об этом 23 марта сообщает мэрия грузинской столицы.

Сообщается, что во время нахождения пассажиров в салоне необходимо держать открытыми окна. Также клиентам нельзя сидеть на месте рядом с водителем, и их не должно быть более двух человек.

Эти рекомендации даны Межведомственным координационным советом по нераспространению коронавируса.

«Мы настоятельно призываем водителей такси в Тбилиси строго придерживаться всех правил и рекомендаций», — говорится в заявлении столичной мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 февраля в двух муниципалитетах Грузии был введен строгий карантин. На их территории запрещен въезд и выезд, за исключением транзитных перевозок.

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