Минск, 23 марта 2020, 12:46 — REGNUM Патриарший экзарх всея Белоруссии, митрополит Минский и Заславский Павел 22 марта «возглавил молебное пение во время губительного поветрия и совершил малое освящение воды во Всехсвятском храме города Минска», сообщает официальный портал Белорусской православной церкви (БПЦ).
«Молебен был совершен по многочисленным просьбам верующих жителей белорусской столицы в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции», — сказано в официальном сообщении.
Патриаршему экзарху сослужили настоятель Всехсвятского храма протоиерей Фёдор Повный и клирики прихода, богослужебные песнопения исполнил мужской хор «Всехсвятский». Молебен был совершён перед святынями прихода — крестом-мощевиком, в который вложены частица Животворящего Древа Креста Господня и частицы мощей многих угодников Божиих, и чтимой копией иконы Божией Матери «Державная».
"Призываю всех поразмышлять о том, как мы относимся к происходящим ныне событиям. Паника, вызванная распространением коронавируса, притупляет разум», — сказал глава Белорусского экзархата РПЦ, обращаясь к верующим.
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«По окончании молебна владыка экзарх и отец настоятель облетели со святынями город Минск на вертолете, совершив воздушный крестный ход. С высоты полета они призывали Божие благословение на жителей Белой Руси и, осеняя город святым крестом-мощевиком и иконой Божией Матери Державной, окропили столицу святой водой, чтобы Господь оградил нашу землю и благочестивый народ Белой Руси от губительной эпидемии», — проинформировали в экзархате.
Накануне, вечером 21 марта в минском костёле Святых Симеона и Елены («Красном костёле») собрались представители православной и католической церквей, протестантских деноминаций, иудаизма и ислама. Они провели межрелигиозную акцию солидарности в условиях распространения коронавирусной инфекции.
«Заместитель председателя Синодального отдела Белорусской православной церкви по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Александр Шимбалёв передал участникам встречи приветствие митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего экзарха всея Белоруссии, и напомнил о важности покаяния и молитвенного обращения к Богу в наступившей экстремальной ситуации», — проинформировал экзархат.