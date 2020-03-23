Вильнюс, , 12:44 — REGNUM Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сегодня, 23 марта, анонсировал продление режима карантина после 30 марта, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Правда, на какой срок конкретно — до середины апреля или на весь апрель — премьер уточнять не стал.

Кроме того, он пообещал ужесточение условий карантина. «Мы все видим, что часть людей карантин трактуют как неожиданные приятные каникулы, во время которых нужно собираться, общаться, «громить» торговые центры и так далее. Предупреждения, просьбы, призывы этого не делать, к сожалению, отскакивают как горох от стены. Придётся пойти иным путём», — написал Сквернялис на своей странице в социальной сети Facebook.

Третьим решением он назвал введение обязательного двухнедельного карантина для всех прибывающих в страну.

В Литве в настоящий момент диагностировано 143 случая заболевания коронавирусом, одна пациентка скончалась, одна выздоровела.