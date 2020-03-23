Москва, , 12:43 — REGNUM Вакцина против коронавируса COVID-19 может появиться в России в конце 2020 года. Об этом 23 марта заявил главный эпидемиолог Минздрава России, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета Николай Брико на пресс-конференции в Москве.

По словам эксперта, создание вакцин — длительный процесс. Даже после того как препарат получен, его необходимо протестировать сперва на животных, потом на людях, после чего провести клинические исследования на большой группе, и лишь после этого вакцина будет лицензирована.

Также эксперт предсказал падение распространения коронавируса по мере повышения температуры.

«Активность коронавируса в любом случае снизится при изменении сезона. В апреле-мае его активность должна резко упасть», — предсказал Брико.

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