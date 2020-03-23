Лондон, , 12:46 — REGNUM Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок объявил о получении 12 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких, необходимых для лечения последствий коронавируса, об этом 23 марта сообщает Reuters.

«Мы достигли серьезного прогресса в этом вопросе, нам удалось найти свыше 12 тыс. изделий», — цитирует издание слова министра.

Напомним, средства для искусственной вентиляции легких помогают при борьбе с осложнениями, вызванными заражением коронавирусом. Проблема заключается в том, что аппаратов зачастую не хватает, что приводит порой к летальным последствиям.

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