Варшава, , 12:35 — REGNUM Большинство помещённых в карантин в Польше отнеслись к сложившейся ситуации ответственно, но те, которые «нарушают закон и избегают карантина, должны считаться с суровыми последствиями». 22 марта официальный представитель Главного управления полиции Польши Мариуш Чиарка рассказал о выявленных случаях нарушения режима карантина в стране.

«За последние сутки полицейские по всей стране проверили более 67 тысяч людей, помещенных в принудительный карантин В 339 случаях мы обнаружили нарушения, по нашей оценке имеющие право на осуществление действий, направленных на привлечение к юридической ответственности в связи с несоблюдением правил, установленных в карантине», — приводит слова полицейского «Польское радио».

По словам представителя полиции, во время проведения проверок полицейские 251 раз принимали просьбы о помощи, в том числе о помощи в приобретении продуктов питания и медикаментов, выносе мусора и отправке посылок.

По сообщению «Польского радио», в Лодзи был арестован 54-летний мужчина, ранее сбежавший из больницы, куда он был доставлен с подозрением на коронавирус. Он арестован на три месяца, возбуждено уголовное дело. При этом выяснилось, что он находился в розыске для отбытия полуторагодового наказания. Теперь ему грозит восемь лет лишения свободы.

Ранее прокуратура Польши сообщала о возбуждении уголовного дела в отношении врача из города Кнуров, которая принимала пациентов в своём кабинете, ослушавшись указания руководства о переходе на карантин. Как выяснилось, она была заражена коронавирусом.

В пятницу, 20 марта в связи с объявлением в Польше режима чрезвычайной ситуации, правительство страны повысило штраф за несоблюдение карантина с 5 тысяч злотых (примерно 1100 долларов) до 30 тысяч (7 тысяч долларов).

По состоянию на понедельник, 23 марта в результате заражения коронавирусом нового типа в Польше заболели 634 человека, семеро умерли.