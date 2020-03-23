Москва, , 12:27 — REGNUM Перенос летних Олимпийских игр 2020 года, которые должны пройти в Японии, логичен, из-за распространения коронавируса неизбежен и давно очевиден, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель PR ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя отказ Канада и Австралии от участия в Олимпиаде в Японии.

«Сегодня японские организаторы летний олимпиады рассматривают три варианта развития событий. Скорее всего, при наиболее оптимистичном сценарии, праздник спорта состоится не ранее сентября.

Нужно отметить, что Япония — это очень густо населенная страна, ее население по численности едва уступает России, а площадь равна нескольким Московским областям.

Мировой спорт сотрясают и так допинговые стрессы, скандалы в регуляторных инициативах.

Для России перенос Олимпиады может пойти во благо — будет достаточно времени наладить правовое и деловое взаимодействие со всеми профильными спортивными регулирующими структурами, улучшить контакты, стать более публичными и прозрачными», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, учитывая сложную ситуацию с пандемией коронавируса SARS-CoV-2, олимпийские сборные Австралии и Канады не поеду на Игры в Токио в 2020 году.

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