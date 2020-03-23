Сеул, , 12:27 — REGNUM По мере распространения коронавируса нового типа по миру число дорожно-транспортных происшествий в состоянии алкогольного опьянения в Южной Корее увеличилось на 22%. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Национального агентства полиции страны.

Согласно опубликованным данным, в период с 20 января по 20 марта в стране произошло 2 669 аварий в нетрезвом виде, что на 22% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Число летальных исходов также увеличилось на 13,7%, до 51 случаев.

Известно, что за аналогичный период времени органы правопорядка провели 15 544 задержаний за вождение в нетрезвом виде, что на 12,7% меньше, чем в период с 20 января по 20 марта прошлого года.