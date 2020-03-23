Москва, , 12:20 — REGNUM Мужчины в два раза чаще болеют коронавирусом, чем женщины. Об этом 23 марта заявил лавный эпидемиолог Минздрава России, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета Николай Брико на пресс-конференции в Москве.

«Если посмотреть на структуру кто болеет коронавирусом, то это чаще мужчины, чем женщины. Почти в два раза чаще», — сказал эпидемиолог.

Однозначно ответить на вопрос с чем связана такая динамика эксперт не смог. Однако Брико отметил о том, что женский организм отличается от мужского не только физиологически, но и в плане иммунной системы и её возможностям противостоять инфекциям.

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