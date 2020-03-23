Иерусалим, , 12:17 — REGNUM В Израиле число заразившихся коронавирусом за сутки выросло на 293, до 1238 человек. Об этом 23 марта сообщило министерство здравоохранения страны.

Отмечается, что состояние 24 заразившихся оценивается как тяжелое, еще 37 выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с обращением к нации, в котором объявил об ужесточении карантинных мер. За выход из дома людям грозит штраф.

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