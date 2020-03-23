Новосибирск, , 12:17 — REGNUM Меры, принимаемые из-за коронавируса, а именно связанные с ограничением мобильности граждан, их изоляцией не могут не сказаться на уязвимых, с точки зрения данных мер, отраслях экономики, таких как туризм, пассажирские перевозки и так далее. Это означает, что на длительную перспективу можно ожидать, что доходы предприятий в сфере развлечения, общепита, гостиничного бизнеса и других будут снижаться, а часть рабочих мест вынужденно сокращаться. Так считает доцент кафедры экономики труда и управления Новосибирского государственного университета экономики и управления Олеся Масалова.

Юлия Масалова «Особенно негативно эти процессы отразятся на малом и среднем бизнесе, который составляет основу в большинстве из указанных сфер. Всё это будет сказываться неблагоприятно и на ситуации на рынке труда, безработица будет расти, а доходы населения в целом снижаться. Негативно отразятся на текущей ситуации и ослабление позиций рубля на валютном рынке, что повлечёт за собой рост цен и сложности с поиском работы, так как предприятия будут «замораживать» приём на вакантные позиции. Пока речь о массовой безработице не идёт, правительством разрабатывается ряд мер, который будет направлен на поддержку предприятий, несущих убытки, в том числе в результате вынужденного нахождения сотрудников на карантине. Для безработных будут дополнительно выделены средства из федерального бюджета на пособия. Малым и средним предприятиям дадут отсрочку по уплате налогов. Всё это должно сгладить негативные последствия, но полностью проблему решить не даст. Для некоторых отраслей экономики важным станет переход на удалённый формат работы, переход в онлайн-среду, что позволит быть гибче и быстрее реагировать на ситуацию. Однако данный вариант подходит не всем, а значит, избежать кризиса в целом не получится, если количество заражённых будет расти, а мировой рынок не сможет стабилизироваться в ближайшие полгода».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор туристического агентства «Фламинго Трэвэл» Евгения Егорова отметила, что «ситуация стрессовая как для турагентств, так и для туристов».

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