Батуми, Грузия, , 12:20 — REGNUM В Батуми госпитализированы шесть человек с признаками характерными для заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом 23 марта сообщает агентство Report.

По данным журналистов, пятеро из заболевших до этого находились в карантинной зоне, а шестой — пилот иностранного самолета — был доставлен из гостиницы. Отель закрыли для проведения в нем дезинфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии выявлено 54 случая заболевания коронавирусной пневмонией. В восьми случаях уже наступило выздоровление. В карантине, по последним данным, находятся 3320 человек.

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