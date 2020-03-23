Киев, , 12:13 — REGNUM Украина является одной из стран, наиболее уязвимых к коронавирусу, считают эксперты из Global Health Security Index (GHS). Результаты исследования опубликованы на сайте «Инициативы по ядерной угрозе» (Nuclear Threat Initiative, NTI)

Эксперты проанализировали данные 195 стран и пришли к выводу, что мир в целом не готов к пандемии. При этом лучше всего подготовлены США (83,5 балла), Великобритания (77,9), Нидерланды (75,6), Австралия (75,5) и Канада (75,3).

Украина набрала 38 баллов из ста, заняв 94-е место между Зимбабве и Сенегалом.

В рейтинге наиболее уязвимых стран Украины заняла третье место после Венесуэлы и Пакистана. Отметим, что Китай, который демонстрирует успехи в борьбе с коронавирусом, занимает 51 место в рейтинге с 48 баллами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон не исключил возможного распада Украины, вызванного пандемией коронавируса и падением цены на нефть.

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