Тбилиси, , 12:43 — REGNUM Грузия находится в преддверии кризиса по числу заболевших COVID-19. Такое заявление сделал 23 марта член Координационного совета по противодействию коронавирусу Дмитрий Хундадзе перед началом заседания.

«Мы находимся в докризисной фазе, и мы столкнемся с более сложным периодом, кризисным периодом, когда будет больше зарегистрированных и незарегистрированных случаев коронавируса», — сказал Хундадзе.

Он также призвал жителей Грузии чаще мыть руки и соблюдать дистанцию друг с другом, а случаях проявления признаков заболевания сразу обращаться к врачу.

Стоит отметить, что в Грузии на утро 23 марта было известно о 54 случаях заболевания коронавирусной пневмонией. В стране с 21 марта по 21 апреля ввели режим чрезвычайного положения.

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