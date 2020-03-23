Тегеран, , 11:58 — REGNUM В результате отравления метиловым спиртом в Иране скончались 20 человек, об этом 23 марта сообщает агентство ISNA.

«За последний месяц 230 человек отравились в результате употребления некачественной алкогольной продукции, 20 человек скончались», — приводят журналисты агентства официальные данные, предоставленные университетом медицины в Тебризе.

Отравившиеся контрафактной алкогольной продукцией проживали в провинции Восточный Азербайджан, однако не только здесь граждане Ирана пострадали от метилового спирта.

По всей стране от контрафактного алкоголя скончались по меньшей мере 200 человек. Одной из причин употребления спиртосодержащей продукции стал миф о ее якобы специальных свойствах, помогающих в лечении коронавируса.

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