Пекин, , 11:51 — REGNUM Странам Европы может понадобиться два года для того, чтобы справиться с коронавирусом, заявил глава Шанхайской экспертной группы по COVID-19, вирусолог Чжан Вэньхун.

«Будет совершенно нормально, если вирус будет появляться и исчезать, и это продлится один или два года», — сказал Вэньхун во время видеоконференции.

По его словам, пик эпидемии может прийтись на период с апреля по июнь, после чего летом коронавирус отступит, а осенью и зимой обрушится с новой силой.

Как сообщало ИА REGNUM, на 23 марта заражёнными числятся 339 тыс. 234 человека. Из них умерли 14 тыс. 703 человека, выздоровели — 99 тыс. 14 человек.

Больше всего случаев заболевания зафиксировано в Китае — более 81 тыс. Умерших в этой стране более 3,2 тыс. человек. На втором месте — Италия, где заболели свыше 59 тыс. человек, умерли — более 5,4 тыс. человек.