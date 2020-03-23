Нур-Султан, , 11:51 — REGNUM Власти Казахстана планируют ограничить транспортное сообщение внутри страны для профилактики коронавируса. Об этом 23 марта заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на совещании госкомиссии по чрезвычайному положению, сообщили в пресс-службе главы государства.

«К сожалению, пришло время вводить дополнительные ограничения на авиа-, железнодорожные и автомобильные пассажирские перевозки внутри страны», — сказал президент.

Кроме того, все лица, прибывающие в Казахстан, в том числе из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), будут помещаться на двухнедельный карантин.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта на совещании госкомиссии по чрезвычайному положению Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан стоит «на пороге совершенно нового глобального мира».

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