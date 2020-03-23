Вашингтон, , 11:52 — REGNUM Появление в США нового сленгового слова «ковидиот» (covidiot) зафиксировал англоязычный онлайн-словарь Urban Dictionary. Так в период пандемии коронавируса назвали людей, которые ринулись в магазины скупать продукты.

Неологизм образован двумя словами: COVID-19 и «идиот». Авторы словечка указали, что применять его можно и к тем, кто игнорирует рекомендации по гигиене и личной безопасности в условиях распространения коронавируса нового типа.

В словаре даны два примера использования неологизма: «Ты видел этого ковидиота с 300 рулонами туалетной бумаги в тележке?» и «Этот ковидиот обнимает всех, кого встречает».

Популярный словарь Urban Dictionary создал в 1999 году студент Аарон Пекхэм. В словаре собраны в основном сленговые выражения, не присутствующие в стандартных словарях.

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