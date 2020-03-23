Цхинвал, , 11:45 — REGNUM Ноту, в которой сообщается что гражданам Южной Осетии разрешено пересекать границу с Россией, закрытую из-за коронавируса, прислало 23 марта министерство иностранных дел РФ, сообщает пресс-служба южноосетинского внешнеполитического ведомства.

Сообщатся, что в документе указано о дополнениях, введенных в принятое ранее распоряжение, которое ограничивает въезд на российскую территорию иностранцев.

В ноте говорится, что ограничительные меры не относятся к гражданам Южной Осетии, которые прибывают в Россию или возвращаются из нее на родину через воздушные пункты пропуска.

Как сообщало ИА REGNUM, с 18 марта по 1 мая был введен запрет на въезд на территорию России для иностранцев. Решение было принято для предотвращения распространения в стране коронавируса.