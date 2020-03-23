Вильнюс, , 11:39 — REGNUM Общее число заражённых коронавирусом нового типа в Литве к сегодняшнему дню, 23 марта, увеличилось до 143, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Среди последних заболевших — глазной врач из Клайпеды.

Таким образом в Литве болеют уже несколько врачей из разных больниц и поликлиник. Частично закрыта больница в Укмярге, где почти две сотни врачей остаются на карантине из-за контакта со своим заражённым коллегой, частично не работает поликлиника в Шяшкине, в которой вирус диагностировали у семейного врача.

Болезнь диагностирована и у врача Клайпедской больницы моряков и в клинике Сантаришкес в Вильнюсе.