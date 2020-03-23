Исламабад, , 11:43 — REGNUM Врачи Пакистана зафиксировали еще четыре случая заражения коронавирусом, об этом 23 марта сообщает издание Dawn со ссылкой на национальный институт здравоохранения.

«В Исламабаде зафиксировано четыре новых случая заражения коронавирусом. На сегодняшний день число инфицированных составляет 803 человек», — отмечается в заявлении.

Наиболее пострадавшей провинцией Пакистана стала провинция Синд, здесь инфекцией заразились 352 человека, в Панджабе — 225 человек, в Белуджистане — 108, в Гилгит-Балтистане — 72.

Напомним, пандемия коронавируса распространилась на почти весь мир, от инфекции скончались порядка 15 тыс. человек. Свыше 341 тыс. человек заразились.

Читайте ранее в этом сюжете: В Австрии за сутки коронавирусом заразились более 360 человек