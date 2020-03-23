Вена, , 11:36 — REGNUM В Австрии число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом выросло с 3244 до 3611, сообщает 23 марта министерство здравоохранения республики.

Отмечается, что девять человек выздоровели, 16 умерли. Всего в Австрии было сделано 23,4 тыс. тестов на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее минздрав Австрии объявил о введении обязательного двухнедельного карантина для всех въезжающих в страну. В настоящий момент в Австрии уже ограничены железнодорожные перевозки, железнодорожное сообщение со Швейцарией полностью приостановлено.