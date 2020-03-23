Вашингтон, 23 марта 2020, 11:35 — REGNUM Игру Mortal Kombat: Komplete Edition удалили из Steam без объяснения причины. Об этом 22 марта сообщил портал Eurogamer.
Фанаты проекта считают, что его удалили из Steam из-за «закончившихся» прав на Фредди Крюгера — популярного персонажа кинофраншизы «Кошмар на улице Вязов». Напомним, в Mortal Kombat: Komplete Edition он был одним из дополнительных бойцов.
Напомним, релиз Mortal Kombat состоялся в 2011 года. Игра стала перезапуском одноимённой франшизы.
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