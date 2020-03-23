Киев, , 11:42 — REGNUM Власти Киева оставили 17 маршрутов общественного транспорта, на которые люди смогут попасть только по специальным пропускам. Об этом сообщило 23 марта издание Strana.ua.

Воспользоваться транспортом смогут только работники предприятий, от которых зависит жизнеобеспечение города — врачи, коммунальщики и т.п.

Проезд при этом останется платным, написал заместитель председателя Киевской госадминистрации Николай Поворозник на своей странице в социальной сети Facebook.

«Проезд в общественном транспорте, который будет перевозить только отдельные категории пассажиров, будет осуществляться не бесплатно. То есть, пассажиры со спецпропусками, пользуясь общественным транспортом по определенным маршрутам, смогут приобрести билет, воспользоваться проездным, карточкой киевлянина или Kyiv Smart Card», — рассказал он.

Чиновник призвал киевлян оставаться дома, не «брать штурмом» транспортные средства, а в случае крайней необходимости пользоваться частным транспортом.

Отметим, спецпропуски в транспорт уже появились в продаже на сайтах частных объявлений по цене 100 гривен (278 рублей) за штуку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что через месяц у многих жителей Украины закончатся деньги, поэтому государство должно предпринять какие-то меры, чтобы не допустить тяжёлых последствий.

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