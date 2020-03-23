Аддис-Абеба, , 11:30 — REGNUM Первая партия защитного и медицинского оборудования, которую китайский миллиардер и соучредитель Alibaba Джек Ма пожертвовал странам Африки, была доставлена в столицу Эфиопии, Аддис-Абебу, в воскресенье, 22 марта. Об этом передает информационное агентство Reuters.

Поставка будет распределена по всей Африке, причем страны, особенно «уязвимые для пандемии COVID-19», первыми получат ресурсы, говорится в заявлении фонда Джека Ма, где также отмечается, что в ближайшие недели в Эфиопию будут отправлены дополнительные партии оборудования.

«Чем быстрее мы будем двигаться, тем раньше мы сможем помочь», — отмечается в заявлении.

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед заявил на своей странице в Twitter, что распределение поставки начнется в понедельник, 23 марта.

Поставка является крайне необходимым стимулом для систем здравоохранения в Африке, которые испытывали затруднения еще до кризиса с коронавирусом, отмечают репортеры. Напомним, что количество случаев заражения коронавирусом в Африке превысило 1100 человек.

«В грузе находятся 5,4 миллионов медицинских масок для лица, комплекты из 1,08 миллионов тестов [на коронавирус], 40 000 комплектов защитной одежды и 60 000 комплектов защитных респираторов для лица», — говорится в заявлении фонда Ма.

К грузу была прикреплена записка с лозунгом: «Когда люди настроены, они могут преодолеть все, что угодно».

Читайте ранее в этом сюжете: Китайский миллиардер окажет помощь странам Африки в борьбе с COVID-19