Токио, , 11:26 — REGNUM Sony пришлось удалить из игры Dreams пользовательскую модель Марио из-за жалобы со стороны компании Nintendo. Об этом 22 марта сообщило игровое издание Kotaku.

Модель, созданная геймером с ником PieceofCraft, теперь недоступна для редактирования и дальнейшего использования. Сообщается, что Nintendo заявила о нарушении авторских прав за изображение своего самого популярного персонажа.

Напомним, Dreams — это видеоигра от британской студии Media Molecule. С её помощью пользователи могут создавать собственные игры, музыку, изображения, трёхмерные модели и др.

Читайте ранее в этом сюжете: В Call of Duty: Warzone поиграли уже 30 млн человек