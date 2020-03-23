Москва, , 11:15 — REGNUM Направление российских военных врачей в Италию позволит проверить действенность препаратов против коронавируса, считает депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия»).

Как сообщало ИА REGNUM, в Италию прибыли девять самолетов Минобороны России с вирусологами на борту. Врачи окажут помощь в борьбе с пандемией коронавируса в стране. Правильная идея — направить военных врачей в Италию, полагает Никонов. Он видит при плюса в таком опыте.

Первое, рассуждает Никонов, с вирусом надо бороться там, откуда исходит опасность заражения (как с терроризмом).

«У нас зараза в основном из Италии», — отметил депутат в Facebook.

Во-вторых, указал он, для врачей это настоящие учения в боевой обстановке. Вирусологи получат незаменимый опыт, который пригодится и в России.

В-третьих, рассуждает он, проверка эффективности препаратов.

«Можно проверить действенность тех или иных препаратов. Все это повышает и нашу безопасность», — отметил Никонов.