Москва, 23 марта 2020, 11:15 — REGNUM Направление российских военных врачей в Италию позволит проверить действенность препаратов против коронавируса, считает депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия»).
Как сообщало ИА REGNUM, в Италию прибыли девять самолетов Минобороны России с вирусологами на борту. Врачи окажут помощь в борьбе с пандемией коронавируса в стране. Правильная идея — направить военных врачей в Италию, полагает Никонов. Он видит при плюса в таком опыте.
Первое, рассуждает Никонов, с вирусом надо бороться там, откуда исходит опасность заражения (как с терроризмом).
«У нас зараза в основном из Италии», — отметил депутат в Facebook.
Во-вторых, указал он, для врачей это настоящие учения в боевой обстановке. Вирусологи получат незаменимый опыт, который пригодится и в России.
В-третьих, рассуждает он, проверка эффективности препаратов.
«Можно проверить действенность тех или иных препаратов. Все это повышает и нашу безопасность», — отметил Никонов.