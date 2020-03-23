Подгорица, , 11:13 — REGNUM По состоянию на 23 марта в Черногории зарегистрировано 22 заболевших коронавирусом, один человек скончался, сообщает пресс-служба Института общественного здоровья.

В стране приняты жесткие меры по борьбе с распространением коронавируса. Закрыты все магазины, кроме продовольственных и аптек, ограничена работа госучреждений с посетителями, закрыты все предприятия сервиса, спортклубы, бары и рестораны. Часть городов запретила людям выходить на набережные и площади.

Также после нескольких случаев нарушения режима самоизоляции власти пошли на непопулярные меры и обнародовали личные данные — имя, фамилию и домашний адрес самоизолированных. Ряд СМИ назвал эту меру грубым нарушением права на неприкосновенность персональных данных.