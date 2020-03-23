Марнеули, , 11:22 — REGNUM Приезжие, оказавшиеся в зоне строгого карантина в Грузии, пробудут там две недели. Об этом 23 марта рассказал журналистам советник премьер-министра страны по вопросам регионального развития Созар Субари, сообщает грузинское Общественное телевидение.

«Их никуда не перевезут. Для этого оформлен контракт с несколькими гостиницами», — сообщил чиновник.

Он также рассказал, что через карантинную зону разрешены транзитные перевозки грузов и пассажиров. Такие машины будут сопровождать полицейские патрули и следить, чтобы из них никто не выходил.

Как сообщало ИА REGNUM, с 23 марта в Грузии в соседних муниципалитетах Марнеули и Болниси ввели строгий карантин. Есть предположение, что там произошло распространение коронавируса во время массового ритуального мероприятия, в котором участвовали жители двух районов.

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