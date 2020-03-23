Аддис-Абеба, , 11:15 — REGNUM В воскресенье, 22 марта, количество случаев заражения коронавирусом в Африке превысило 1100 человек. Об этом передает информационное агентство Reuters.

По информации журналистов агентства, вирус распространяется в Африке медленнее, чем в Азии или Европе.

По состоянию на 22 марта, инфицированные были выявлены в 43 странах Африканского континента, на котором проживает более 1,3 миллиардов человек.

Всего на континенте было зафиксировано 39 летальных исходов от коронавируса.