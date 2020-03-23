Ташкент, , 11:01 — REGNUM Карантинные объекты в Узбекистане взяты под охрану военнослужащими министерства обороны республики. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций оборонного ведомства.

В минобороне уточнили, что на карантин доставляются все жители Узбекистана, прибывающие домой чартерными рейсами из-за рубежа. Охрана объектов направлена на безопасность пациентов. Военнослужащие также следят за тем, чтобы граждане самовольно не покидали карантин.

Напомним, 22 марта в МВД Узбекистана сообщили, что с карантина сбежали семь человек. Против троих пациентов возбудили уголовные дела, четверо — отделались штрафами.

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