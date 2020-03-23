Джакарта, , 10:59 — REGNUM В столицу Индонезии Джакарту из Китая поступила поставка 800 тыс. новых наборов для проведения теста на коронавирус, сообщает Sindonews.

В офисе авиакомпании Xiamen Airlines в Джакарте также подтвердили, что груз, состоящий из десятков тысяч медицинских перчаток и 17 тонн других средств для профилактики эпидемии коронавируса, был доставлен из Китая в международный аэропорт Джакарты.

Ранее губернатор Джакарты Анис Басведан объявил о введении чрезвычайного положения в столице Индонезии.

Напомним, власти Индонезии сообщили о первом случае заражения COVID-19 три недели назад. Число инфицированных граждан страны на сегодняшний день достигло 514 человек. В общей сложности от коронавируса в Индонезии скончались 48 человек.

Читайте также: В Индонезии более 500 человек заразились коронавирусом