Тегеран, , 11:00 — REGNUM Высший руководитель Ирана Али Хаменеи отверг помощь Соединенных Штатов в борьбе с распространением коронавируса, об этом 22 марта он заявил во время выступления по центральному телевидению страны.

Причиной подобного решения стало подозрение, что коронавирус был создан в лабораториях США.

«Я не знаю, насколько реально это обвинение, но когда такое подозрение существует, то кто в здравом уме будет принимать от вас лекарства? Возможно — это способ еще больше усугубить ситуацию», — подчеркнул Хаменеи.

Напомним, вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года, в настоящее время от инфекции скончались порядка 15 тыс. человек. Число зараженных приближается к 340 тыс. человек.

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