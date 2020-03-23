Тбилиси, , 10:56 — REGNUM

Общее число граждан, которые на данный момент выздоровели от коронавируса, составляет 8 человек. Об этом журналистам сообщила медицинский директор Тбилисского национального центра инфекционных патологий, СПИДа и клинической иммунологии Марина Эзугбая.

По ее информации, вчера, 22 марта, вечером, после получения из лаборатории повторного отрицательного результата тестирования на коронавирус, из инфекционной больницы были выписаны 2 пациента. Ранее выздоровевшими признаны и выписаны на дом еще 3 пациента.

В настоящее время в больнице остаются 3 пациента, тестирование которых дало отрицательный результат. Инфекционисты ожидают результатов повторного тестирования, и если они также будут отрицательными, и этих 3 пациентов выпишут из больницы. Излечившимся от вируса гражданам придется пробыть в режиме самоизоляции в течение 2 недель.

По последним данным с официального правительственного сайта по борьбе с коронавирусом https://stopcov.ge/, в Грузии подтверждено 54 случая коронавируса, 3320 граждан помещены в карантин, а 235 находятся в стационарах. Выздоровевшими объявлены 5 человек.