Тбилиси, , 10:52 — REGNUM

Два муниципалитета Грузии — Марнеульский и Болнисский переведены на режим жесткого карантина. Соответствующее решение принял межведомственный координационный совет по превенции коронавируса под руководством премьер-министра Грузии. Причиной такого решения стало подтверждение коронавируса у одной из жительниц Марнеули, которая до выявления у нее признаков заболевания успела побывать на поминках и пообщаться с широким кругом местных жителей как в этом, так и в соседнем Болнисском районе.

До перевода в Тбилиси она некоторое время лежала в Марнеульской клинике «Джеогоспиталь», где на тот период не были приняты меры по превенции коронавируса, так как лечилась она от другого заболевания.

В связи с этими обстоятельствами правительство приняло решение об ограничении въезда в Марнеульский и Болнисский муниципалитеты и выезда из них. На период жесткого карантина будут закрыты все торговые объекты, за исключением продовольственных магазинов и аптек, а также медицинских учреждений. Прекращается движение транспорта внутри муниципалитета. Ограничивается перемещение граждан по улицам за исключением случаев, когда они выходят для покупки продуктов или медикаментов либо получения медицинских услуг.

Что касается сельскохозяйственных работ, они будут разрешены в том случае, если такую возможность допустят эпидемиологи, и в этом случае работы будут проводиться по четко расписанному медицинскими службами протоколу.

«Джеогоспиталь» переведен в режим карантина, а вторая находящаяся в Марнеули клиника «Аверси» продолжит функционирование в обычном режиме. Кроме того, на территории клиники «Джеогоспиталь» будет устроен полевой госпиталь.

Обеспечение общественного порядка в обоих муниципалитетах возлагается на подразделения МВД, курировать ситуацию в них поручено советнику премьер-министра по вопросам регионального управления Созару Субари.

Что касается СМИ, в прежнем режиме продолжат работу только местные телеканалы, интернет-издания и газеты. Для СМИ из других регионов въезд будет запрещен, и информацию они смогут получать у Общественного телевидения Грузии, съемочные группы которого с соответствующим снаряжением будут функционировать в Марнеули и Болниси.

Как заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, это вынужденный шаг, так как факт заболевания жительницы Марнеули означает переход Грузии на этап внутренней передачи коронавируса и требует ужесточения мер превенции и предотвращения масштабного инфицирования населения.

С сегодняшнего дня эпидемиологи начнут обход жителей всех населенных пунктов обоих муниципалитетов, чтобы своевременно установить возможные факты инфицирования и начать лечение.

«Это делается для того, чтобы свести до минимума масштабы и скорость передачи вируса. Но все должны помнить, что эффективность шагов зависит не только от мероприятий, которые проводит правительство, но и от действий, самосознания и ответственности самих граждан», — подчеркнул премьер.

По последним данным с официального правительственного сайта по борьбе с коронавирусом https://stopcov.ge/, в Грузии подтверждено 54 случая коронавируса, 3320 граждан помещены в карантин, а 235 находятся в стационарах. Выздоровевшими объявлены 5 человек.