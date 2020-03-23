Марнеули, , 10:54 — REGNUM Подробности режима карантина, введенного в грузинском городе Марнеули из-за коронавируса, рассказал 23 марта побывавший на месте советник премьер-министра Грузии по вопросам регионального развития Созар Субари, сообщает телеканал «Рустави 2».

Как сообщил чиновник, в городе закрыты все объекты, кроме пекарни, продуктовых магазинов, банков и служб муниципалитета. Местным жителям разрешено выходить на полевые работы, но по определённым правилам. В одной машине допускается нахождение не более двух человек.

Кроме того, организованы 10 групп добровольцев, которые во главе с медиками начнут проверки семей. В первую очередь они проверят тех, с кем контактировала жительница Марнеули, у которой обнаружили коронавирус. После этого обследуют остальное население в районе.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта в соседних городах Марнеули и Болниси был введен строгий карантин. Власти пошли на такие меры, после того, как коронавирусом заразилась женщина, которая не бывала за границей. Эпидемиологи сделали предположение, что заражение произошло на ритуальном мероприятии, в котором участвовали десятки жители этих городов.

На границах муниципалитетов Марнеули и Болниси установлены пропускные пункты. Развернут полевой госпиталь. Созар Субари был отправлен в регион, чтобы оценить происходящее там.

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