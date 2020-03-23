Ташкент, , 10:41 — REGNUM Три уголовных дела возбудили органы внутренних дел Узбекистана против пациентов, сбежавших с карантина. Об этом заявил начальник управления МВД по связям с общественностью и СМИ Шахрух Гиясов, сообщили в пресс-службе министерства.

По данным ведомства, условия изоляции нарушили семь человек. Четыре пациента получили штраф, против троих возбудили уголовные дела. Гиясов отметил, что из-за безрассудства нарушителей пострадали их близкие. Так, правоохранители направили на карантин еще 18 человек, которые общались с беглецами.

Отметим, по данным на 22 марта, на карантине в Узбекистане находится 12 731 человек, в том числе 7416 — в стационарах и 5315 — в домашних условиях.

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